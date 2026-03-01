Napoli: 13 anni, in scooter senza patente e con un coltello Il minore è stato riaffidato ai genitori dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli

Non è imputabile il 13enne riaffidato ai genitori dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Il ragazzino era in via Foria, in sella ad uno scooter 150. A separarlo dalla patente, ancora 5 anni.



La notizia non è questa, né che le due ruote fossero senza assicurazione. Lo è il coltellino da lancio che il giovane nascondeva gelosamente in tasca. 8 cm di lama, 15 il totale considerato anche il manico.



Cosa ne dovesse fare è presto detto: “mi serve per difendermi”, la scusa ormai trita di molti suoi coetanei. Prima di essere recuperato dai genitori, il 13enne è stato segnalato alla procura per i minorenni. Sequestrato il coltello.