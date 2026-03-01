La pistola di Indiana Jones, l'arma di un padre in auto col figlio minorenne Un 32enne arrestato dai carabinieri a Giuliano in Campania

Un inseguimento nelle stradine di Shanghai, tra bancarelle, risciò e il fischio dei proiettili. Indiana Jones, la cantante Willie Scott e il giovane aiutante cinese Shorty fuggono dagli uomini di Lao Che.

È il più piccolo al volante mentre Indy è impegnato a rispondere al fuoco degli inseguitori con un revolver calibro 38.



Viene da chiedersi se ai carabinieri della stazione di Licola, durante un controllo in strada, sia tornato alla memoria il film di Spielberg.



E’ tarda serata. Un 32enne è alla guida, al suo fianco il figlio minorenne. Nessun inseguitore della mafia cinese, nessuna sparatoria.

Un particolare, però, ha accomunato quel momento con la pellicola dell’84: la pistola, identica a quella impugnata da Harrison Ford.

L’uomo nascondeva addosso una calibro 38, con il tamburo carico di proiettili. 16 il conto totale dei colpi, alcuni erano nelle sue tasche.

Un’arma simile è stata trovata anche nella sua abitazione. Nascosta sotto la zoccolatura della cucina, i militari hanno trovato una colt trooper con matricola abrasa. Il 32enne è finito in manette ed è ora in carcere in attesa di giudizio.