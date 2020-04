Trova un portafoglio con 650 euro e lo consegna ai carabinieri Diego Pagano, vigilante presso un supermercato di Pizzolla di Nola, ci racconta il suo gesto

Questa crisi ci regala spesso storie difficili, di sofferenza, dolore. Poi ci sono realtà che non vengon narrate, punti luminosi che vengono oscurati soprattuto per un territorio, come quello, che troppo speso viene narrato solo nelle sue negatività, anche quando invece trabocca di efficienze e di storie di solidarietà umana.

Un nostro lettore, Biagio Giuliano, ci ha segnalato una storia che mostra un volto umano, buono e vincente della campania, la storia di Diego Pagano, vigilantes che si è trovato a lavorare in un supermercato, il San Pasquale di Piazolla di Nola, dove sorveglia e agevola la fila in questo periodo di crisi sanitaria, tra mascherine, guanti e distanziamento.

Mentre era in servizio Diego ha notato a portafoglio a terra davanti al supermercato. Il vigilante lo ha raccolto ha visto che “all’interno oltre ai documenti vi erano 650 euro. Non ho esitato neanche un attimo e l’ho consegnato immediatamente ai carabinieri. In un momento come questo, tra persone che non stanno lavorando, difficoltà economiche e restrizioni ho pensato che quei soldi potevano essere fondamentali per chi li avevo persi. Ho pensato che potevano essere di qualcuno che aveva ritirato la pensione”.

Diego Pagano lo dice con naturalezza, come se quella di riconsegnare un portafogli pieno di soldi fosse l’unica scelta possibile. Nella sua voce, nelle sue parole c’è tutta la semplicità di un gesto che invece non è semplice e non è scontato. Mentre molti si aggrovigliano nel tentativo di raccontare un Sud sempre pessimo, queste storie, questi gesti e la naturalezza con cui vengono fatti mostrano invece un’altra faccia troppo spesso non raccontata.

Diego lo dice con chiarezza a chi racconta la nostra terra son in negativo “è l’invidia che li fa parlare , forse perché noi campani siamo un popolo con un cuore grande. VI faccio un esempio: in questo periodo di totale difficoltà economica per le persone ho visto la solidarietà, quella vera e quotidiana Il supermercato San Paquale dove lavoro, ha posizionato un carrello all’uscita nel quale le persone che hanno fatto la spesa possono mettere qualsiasi cosa che sarà poi regalata a chi ne ha bisogno. Il carrello è sempre pieno. Questo fa capire molto su come il nostro popolo abbia un cuore grande, di come questo popolo sia diverso da come ci descrive sempre qualcuno”.

Diego Pagano ha fatto un gesto che in questo periodo potrebbe essere definito eroico, in una fase in cui il Paese sembra in cerca di unità e avrebbe bisogni di simboli eccone uno che potrebbe essere da lezione a molti.