Napoli: l’Anm ha tenuto grazie alla responsabilità dei cittadi L’amministratore unico dell’Azienda napoletana mobilità valuta il primo giorno della fase 2

Nicola Pascale, amministratore unico di Anm (Azienda napoletana mobilità), ha valutato positivamente la ripresa del servizio.

''Le persone si sono mosse più degli altri giorni - ha affermato l’ad - ma devo dire che c'è stato grande senso di responsabilità senza il quale, nonostante il grande lavoro fatto dall'azienda, non saremmo andati lontano. Secondo i flussi che si stanno registrando, l'azienda prevede che per la fine della giornata sulla linea 1 della metropolitana avranno viaggiato circa 15mila persone, numeri che rappresentano tre volte il numero di passeggeri che abbiamo portato in fase di lockdown. Un incremento significativo ma gestibile''.

Anche sulle funicolari si registrano ''numeri molto più significativi'' rispetto alle settimane precedenti ma ''ben gestiti e senza problemi di affollamento''.

''Ritengo che l'azienda abbia fatto abbastanza bene la sua parte - afferma Pascale - gli accessi a metro e funicolari sono stati ben controllati''. Per quanto riguarda il trasporto su gomma sulle linee portanti le corse sono state garantite con una frequenza fra i 7 e gli 8 minuti. "Qualche piccolo problema - riferisce l'amministratore Anm - lo abbiamo registrato sulla direttrice marina, dove abbiamo dovuto saltare in alcuni casi le fermate ma stiamo lavorando per capire se ci sono margini di miglioramento''.

Se quasi il 100 per cento dei viaggiatori indossa la mascherina, obbligatoria su tutto il territorio della Campania per poter uscire, così non è per i guanti che sono consigliati da Anm per salire a bordo. ''Capisco che i guanti possano essere una seccatura - sottolinea Pascale - ma ribadiamo all'utenza il nostro invito a indossarli perché sono uno strumento ulteriore che riteniamo vada usato. Noi - assicura - continueremo a martellare sulla modalità di comportamento''. A sostegno degli operatori Anm oggi sono scese in campo anche tre pattuglie della polizia locale di Napoli stanziate a piazza Medaglie d'Oro, a piazza Vittoria e a piazzale Tecchio ma - a quanto riferito - non c'è stata esigenza di particolari interventi ''grazie alla frequenza dei bus e alla tenuta del sistema di controllo''.

Rafforzata anche la vigilanza interna di Anm in otto stazioni della metropolitana