Esplosione in fabbrica: tenete chiuse porte e finestre L'appello del sindaco di Somma Vesuviana

"In seguito all' esplosione verificatasi pochi minuti fa , nella vicina città di Ottaviano, invito in via precauzionale i cittadini di Somma Vesuviana a tenere porte e finestre chiuse , e di evitare , se non in caso di estrema necessità gli spostamenti verso l' esterno, in particolare direzione Ottaviano". Lo ha dichiarato poco fa Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana che in questo momento è sul luogo dell'esplosione.

L'esplosione si è verificata in una fabbrica, la Adler Plastic, e il bilancio è di almeno due persone ferite di cui una in maniera piuttosto seria