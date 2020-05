Gattuso e molti altri si tengono in forma via web Anche Gattuso sceglie di continuare gli allenamenti del Napoli a distanza

L'emergenza Coronavirus ha portato a fermare tutto all'improvviso e anche lo sport non poteva essere da meno, a maggior ragione per uno sport di squadra come il calcio che non può prescindere dalla vicinanza fisica; un esempio differente può essere proprio fornito dal tennis più sicuro, per l'individualità sul terreno di gioco. Il fatto di dover sospendere la regolarità degli allenamenti è stata fin da subito l'ossessione di giocatori e staff, perché il corpo è una macchina perfetta che non può permettersi distrazioni per poter essere prestante ad alto livello.

Già nelle prime settimane si è percepito che non sarebbe stato un episodio critico di breve durata, ma il fatto che venissero decisi fermi obbligatori a più riprese non ha di certo aiutato né gli organi societari delle varie squadre né le Federazioni. L'unica certezza era che mister Gattuso non si sarebbe affatto perso d'animo, da buon allenatore del Napoli meticoloso e famoso per la sua grinta. Da qui la decisione di far seguire a domicilio ai giocatori azzurri gli esercizi dell'allenamento Tabata.

L'allenamento ad alta intensità, noto anche come Protocollo Tabata, è stato sviluppato dall'allenatore della squadra giapponese di pattinaggio di velocità. Prende il nome dal dottor Izumi Tabata, perché Tabata e il suo team (presso l'Istituto Nazionale di Fitness e Sport di Kanoya, in Giappone) hanno studiato l'allenamento dell'allenatore di pattinaggio di velocità per determinare il protocollo ottimale.

Nella loro ricerca gli scienziati hanno mostrato che una routine di allenamento cardiovascolare di 4 minuti ha un effetto migliorativo della forma fisica, nonostante la breve durata. L'intera sessione dura 14 minuti e comprende un riscaldamento di 5 minuti, 4 minuti di intenso allenamento e un tempo di recupero di 5 minuti. I minuti di intenso allenamento comprendono 8 ripetizioni di 20 secondi di massimo sforzo per l'esercizio selezionato, seguito da un recupero di 10 secondi. Gli atleti che hanno utilizzato la routine cinque giorni alla settimana per sei settimane hanno migliorato la loro capacità aerobica massima del 14% e migliorato la loro capacità anaerobica circa del 30%. Uno studio sull'allenamento aerobico tradizionale di corsa al 70% della capacità aerobica per 60 minuti per sei settimane ha mostrato un miglioramento della capacità aerobica del 9-10% e nessun effetto sulla capacità anaerobica.

Dopotutto con la disponibilità e la qualità delle attrezzature per allestire una palestra in casa non si può più dire che sia impossibile restare in forma, pur stando ritirati per lunghi periodi. Chiaramente il protocollo Tabata deve essere portata avanti di pari passo con un regime alimentare adeguato, ed è sostenibile per persone allenate.

Lo staff del Napoli, però, non ha voluto nemmeno abbandonare i suoi tifosi mettendo a disposizione online 6 video lezioni di wellness casalingo, con l’iniziativa “SSC Napoli Home Workout”. Il tutto disponibile sul sito della SSC Napoli, suddiviso su tre livelli di difficoltà (base, intermedio, avanzato).