Schiuma sporca sul lungomare: "Intervenga Arpac" "Timore che alcune barche effettuino manutenzione a bordo"

“Schiuma e acqua sporca sul Lungomare, all’altezza della colonna spezzata. Sono già diverse le segnalazioni che ci sono arrivate in questi giorni dai cittadini preoccupati. Vogliamo capire con precisione di cosa si tratta e se le nostre acque sono state, per l’ennesima volta, inquinate. Per alcuni cittadini c’è il timore che alcune barche effettuino manutenzione a bordo. Per questo abbiamo deciso di inviare una nota all’Arpac per chiedere un intervento immediato. Vogliamo che le acque siano analizzare per verificare l’eventuale presenza di sostanze nocive”. È quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, sollecitato dalle segnalazioni dei cittadini.