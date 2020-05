Tragedia dopo lite tra ragazzini: 17enne accoltellato muore Gravissimo un amico. Non sono chiari i motivi dell'alterco avvenuto in strada

Finisce in tragedia una lite tra ragazzini: un 17enne a Castellammare di Stabia è morto dopo essere stato accoltellato. La lite è avvenuta a Gragnano, in strada, non si conoscono i motivi che l'hanno scatenata, sui quali sta indagando la polizia. E' rimasto ferito anche un 30enne, di Pimonte, come il ragazzino ucciso: è stato lui a portarlo all'ospedale di Castellammare di Stabia in auto.

Il minore, nipote di un boss della camorra all'ergastolo, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, il 30enne è ricoverato in condizioni gravissime viste le ferite e la quantità di sangue persa dopo essere stato anch'egli accoltellato. La lite sarebbe avvenuta in strada, su via Vittorio Veneto a Gragnano, ma non è chiaro con chi e per quale motivo: la polizia sta valutando la dinamica dell'accaduto e sta controllando se vi siano testimoni che hanno assistito alla scena e possono fornire elementi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica.