Protesta Usb davanti alla banca: Non c'è più tempo Chiedono l'allargamento dei criteri del reddito nazionale di emergenza

La federazione del sociale USB Napoli, assieme ad altre organizzazioni di base di Napoli, ha organizzato questa mattina un presidio alla sede centrale dell'Inps di Napoli. Secondo i manifestanti "il Reddito di Emergenza inserito nel decreto del Governo è totalmente inadeguato. Un vero e proprio sussidio di povertà (400 euro per i singoli, 800 euro per le famiglie) che durerà solo due mesi". È in corso in questo momento un incontro con il direttore di Napoli dell'Istituto per consegnare un documento al presidente nazionale Tridico per l'allargamento dei criteri del reddito nazionale.

"Non c'è più tempo ed occorre intervenire immediatamente prima che la crisi diventi insostenibile per le fasce deboli del paese" dicono i manifestanti.