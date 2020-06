Un solo caso covid in Campania: ecco dove Si tratta di un cittadino proveniente dall'estero

E' di Casoria l'unico nuovo caso di Covid riscontrato ieri in Campania e annunciato dall'Unità di Crisi regionale. Lo ha annunciato il sindaco del comune della città metropolitana di Napoli Raffaele Bene, si tratta di un cittadino che nei giorni scorsi era stato all'estero e che è rientrato in città di recente: «Un nostro concittadino – fa sapere il primo cittadino Raffaele Bene– proveniente dall’estero è risultato positivo al tampone Covid-19. Attuando le rigide procedure di tracciamento degli ingressi è stato possibile garantire assistenza al giovane ed alla sua famiglia che, chiaramente, è in isolamento. È stato possibile, altresì, fare la mappatura dei contatti e procedere ad effettuare i necessari tamponi. Va tutta la mia vicinanza al giovane ed alla sua famiglia e rinnovo l’invito a tutti ad essere responsabili. Purtroppo l’emergenza non è ancora terminata. Abbiamo la situazione sotto controllo - conclude la nota del sindaco - e abbiamo attuato tutte le procedure necessarie previste dal protocollo».