Somma Vesuviana: 122 casi di Covi-19 il sindaco chiude 3 scuol 89 i positivi nel comune e 170 persone in isolamento

Il sindaco di Somma Vesuviana dove si registra un alto numero di positivi al Covid-19, ha chiuso 3 scuole.

A darne notizia è lo stesso primo cittadino, Salvatore Di Sarno che annuncia: "I plessi afferenti la media statale San Giovanni Bosco/Summa Villa ma anche tutti quelli riguardanti il primo circolo didattico e il terzo circolo didattico sempre delle elementari resteranno chiusi. Per tutti è stata programmata la didattica a distanza. Si tratta di un provvedimento adottato di concerto con i dirigenti scolastici sia io che i dirigenti avevamo garantito che l'apertura delle scuole ci sarebbe stata solo in presenza di sicurezza. L'andamento di queste ore impone molta prudenza e dunque queste scuole resteranno chiuse. Le sanificazioni sono state effettuate ma teniamo chiuse ancora queste scuole per evitare contatti e per non rischiare ulteriori contagi".

A Somma Vesuviana erano state già sospese le lezioni nelle classi delle medie, anche nelle strutture dove non erano stati registrati casi di studenti o professori positivi al Covid-19.

Attualmente nella cittadina ci sono 122 casi totali di cui 89 positivi attivi ed altre 170 persone in isolamento.