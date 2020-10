Procida: studentessa positiva, chiuso l’Istituto Caracciolo Sono 12 le persone individuate come contatti diretti

Una studentessa dall’Istituto Caracciolo di Procida è risultata positiva al Covid-19. La ragazza frequenta il liceo linguistica e ora è in isolamento. Sono 12 le persone individuate come contatti diretti, tra cui compagni di classe, alcuni docenti ed un collaboratore scolastico e saranno loro ad essere sottoposti a tamponi.

Intanto il plesso B, dove ha frequentato la studentessa resterà chiuso per almeno due giri anche se la chiusura potrebbe prolungarsi, in caso di necessità, anche fino alla fine della settimana. Le classi interessate sono 6 per un numero di circa 70 studenti i quali continueranno le lezioni in tele didattica. L’intero plesso sarà sottoposto alle operazioni di sanificazione.