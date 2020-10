Nappi: "Lockdown presa in giro colossale, ristoro per imprese" Tiene banco il caso Arzano

"Solidarietà ai cittadini di Arzano che in queste ore stanno manifestando contro il lockdown. In assenza di divieti sugli spostamenti tra comuni, infatti, il provvedimento rischia di rivelarsi solo una presa in giro colossale per la popolazione senza benefici sul contenimento ma con ricadute pesanti sui commercianti e l'economia del territorio." Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.

"Insomma, oltre al danno pure la beffa. Continuare a spostare tutto il peso del contrasto al Covid sulle imprese è davvero inconcepibile. Il governo e la Regione hanno il dovere di esprimere quanto prima un percorso di ristoro e compensazione economica per non lasciare morire le piccole imprese".