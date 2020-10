Vico Equense: in quarantena un’intera frazione Lockdown duro nel quartiere di Antonino Cannavacciuolo

Un’intera frazione in quarantena. È quello che sta accadendo a Ticciano, piccola frazione del comune di Vico Equense dove con un’ordinanza il sindaco, Andrea Buonocore, a seguito di un aumento dei contagi nel comune, ha vietato ogni tipo di spostamento.

Un solo componente di ciascun nucleo familiare può uscire di casa e solo per acquistare farmaci o generi alimentari. Non è consentito a nessuno di lasciare la propria abitazione neanche per recarsi al lavoro.

Chiuse tutte le attività commerciali per tutto il giorno, ad eccezione di quelle di prima necessità, aperte dalle 7 alle 19. È fatto obbligo a tutti i residenti della frazione Ticciano di sottoporsi a tampone molecolare nel proprio domicilio.

Ticciano è un noto quartiere del comune della penisola Sorrentina ed è anche la frazione dove è nato il noto chef Antonino Cannavacciuolo.