Arzano, vietato uscire di casa. Sì attività in area Asi Precisazioni sull'ordinanza che dispone la zona rossa del comune napoletano

La sospensione delle attivita' non e' prevista per i siti produttivi dell'area industriale esterna alla zona urbana di Arzano (Napoli). È pertanto possibile proseguire le attivita' nella zona Asi, anche quella afferente al comune. Lo precisa un chiarimento all'ordinanza 82 firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, tra le misure per contenere il contagio, istituisce anche una zona rossa ad Arzano. Si chiarisce che restano aperte anche edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e proseguono tutte le attivita' essenziali, cosi' come definite anche a livello nazionale nel Dpcm di aprile sul lockdown, oltre che i servizi bancari, assicurativi finanziari e le attivita' finalizzate ad assicurare la continuita' della filiera produttiva. È invece vietato lo svolgimento dei mercati. Si presa, inoltre, che, oltre al divieto di lasciare il territorio comunale, e' vietato anche lasciare le proprie abitazioni se non per l'approvvigionamento di beni e servizi di prima necessita' per cui mento e' consentito, se necessario, anche l'allontanamento dal territorio comunale.