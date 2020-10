Torre del Greco: morto medico positivo al Covid-19 Mirco Ragazzon aveva 61 anni ed era ricoverato da alcuni giorni all’Ospedale del Mare di Napoli

Aveva 61 anni Mirco Ragazzon, medico e diacono della parrocchia di Sant’Antonio a Brancaccio di Torre del Greco, e si è spento oggi vittima del Covid-19.

Alcuni giorni fa il medico era stato ricoverato all’ospedale del mare dopo essere risultato positivo al tampone. Dopo la sua positività la sua parrocchia era stata chiusa in via precauzionale ed erano stati sanificati gli ambienti e riaperti martedì scorso.

La scomparsa del medico-diacono ha creato shock e profondo dispiacere nella comunità ecclesiale e nel mondo sanitario della città vesuviana.

A ricordare la figura del professionista sono tra gli altri i colleghi della Medicoop Vesevo, cooperativa di medici dell'Asl Napoli 3 Sud.

''Avremmo voluto fare più, avremmo voluto che tutti avessero fatto qualcosa di più - scrivono - come una cosa semplicissima: rispettare delle banalissime regole che impongono l'uso di una mascherina indossata in modo corretto e mantenere delle giuste distanze, per impedire che il mostro chiamato Coronavirus possa colpirci e distruggerci. Purtroppo non è così, non è stato così’’.