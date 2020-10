Arzano: scoperta strada usata per "evadere" dalla zona rossa Una viuzza sterrata che collega il comune in lockdown con Grumo Nevano chiusa dai Carabinieri

Sono storie che sembrano arrivare dalla striscia di Gaza e invece siamo ad Arzano, una delle prime zone rosse campane della seconda ondata. In questo comune che ha anticipato le manifestazioni che poi si sono viste in tutto il Paese, i militari sono stati inviati per controllare che la chiusura fosse rispettata.

Sono stati i carabinieri di Gurmo Nevano a scoprire una strada stretta che probabilmente è stata utilizzata da qualcuno per 'evadere' dalla zona rossa

La strada di campagna conduce in Via Sensale di Grumo Nevano, paese confinante con Arzano. I carabinieri hanno prolungato il 'blocco perimetrale' e sono stati predisposti controlli insieme con le altre forze dell'ordine.