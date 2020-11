Boom di contagi a Castellammare, 108 positivi in 24 ore Il sindaco Cimmino pronto ad inasprire le restrizioni.. Tra i contagiati un neonato di 20 giorni

Sono stati registrati 108 contagi al Covid-19 nelle ultime 24 ore nel comune di Castellammare di Stabia. Un vero e proprio boom di positivi annunciato dal sindaco, Gaetano Cimmino, che è in contatto con la Prefettura di Napoli, per decidere di inasprire le restrizioni anti-Covid rispetto a quanto deciso nel Dpcm e dalla Regione Campania nelle ultime ore.

''L'Asl e la Regione Campania ci hanno comunicato nelle ultime 24 ore ulteriori 108 contagi tra i cittadini di Castellammare di Stabia. Tra i contagiati anche un bimbo di appena 20 giorni - scrive in una nota Cimmino - Un numero impressionante che e' necessario abbassare quanto prima. Governo e Regione stanno per rendere operative restrizioni e nuove misure cui si aggiungeranno provvedimenti che il Comune deciderà di adottare da qui a breve. Come ho gia' avuto modo di affermare ho contattato la Prefettura di Napoli e sto predisponendo una nuova serie di misure che ci consentirà di abbassare quella maledetta curva dei contagi nella speranza di vivere assieme il periodo natalizio in serenità. Stiamo pagando un prezzo altissimo sul nostro comprensorio''.