Pomigliano: ambulanti senza mascherine chiuso il mercato Un blitz dei vigili ha sorpreso molti mercatali che non rispettavano le norme anitcovid

A Pomigliano d’Arco questa mattina i vigili hanno sgomberato l’area mercatale e disposto la chiusura per un mese dopo aver sorpreso una serie di ambulanti con mascherina abbassato o indossata in maniera impropria.

Gli agenti della municipale hanno effettuato un blitz per i controlli sulle misure di sicurezza anti covid nell'area di via Miccoli, dove si svolge il mercato settimanale dell'usato.

I caschi bianchi, guidati dal maggiore Luigi Maiello, hanno multato tre clienti, tutti anziani, tra i quali un negazionista che ha cercato di convincere i vigili urbani dell'inutilità della mascherina.

Una sanzione è stata elevata anche all'organizzatore del mercato, con la pena accessoria della chiusura per quattro sabato dell'area mercatale.

"Prima di procedere allo sgombero - ha spiegato Maiello - abbiamo cercato di spiegare ad una decina di mercatali dell'importanza di usare correttamente la mascherina, ma nonostante gli avvisi hanno continuato a tenere i dispositivi abbassati. A quel punto lo sgombero e' stato reso necessario per tutelare la sicurezza degli stessi clienti".

Maiello, infine, ha affermato che negli ultimi giorni i suoi uomini sono al lavoro anche per far rispettare l'ordinanza del sindaco Gianluca Del Mastro che ha vietato la circolazione, dopo le 18, agli under 16, se non accompagnati da un familiare adulto.