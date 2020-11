Torre del Greco: il Comune in campo per le famiglie bisognose L’iniziativa è finalizzata a fornire un supporto ai nuclei familiari indigenti

Il Comune di Torre del Greco con un avviso pubblico dal titolo “Torre Solidale” mette in campo un’azione concreta per venire incontro alle esigenze delle famiglie che stanno soffrendo di più gli effetti dell’emergenza Covid-19.

L'avviso di coprogettazione, spiegano dall'ente, mira all'individuazione di soggetti del terzo settore disposti a collaborare per la coprogettazione e la gestione di servizi socio-educativi e socio-assistenziali a favore dei nuclei del territorio cittadino in particolari difficoltà.

''L'iniziativa - si legge in una nota - è finalizzata ad offrire, attraverso l'organizzazione di interventi integrativi fino a 65.000 euro, un supporto alle famiglie più indigenti, con riferimento a quelle in condizione di disagio e povertà, a quelle in particolari condizione di fragilità, oltre che ai nuclei monogenitoriali e alle persone in situazione di povertà”.

Nello specifico, gli interventi previsti mirano a dare sostegno alimentare alle famiglie disagiate (fornitura gratuita di pasti caldi a domicilio, distribuzione di pacchi alimentari); a costituire un fondo di solidarietà per utenti in grave condizioni socio-economiche (ad esempio fornendo contributi per il pagamento di bollette elettriche, di gas e acqua, per il fitto o per l'acquisto di medicinali); fornire regali a bambini e ragazzi appartenenti a famiglie indigenti. ''I soggetti del terzo settore interessati a partecipare, dovranno inviare esclusivamente a mezzo pec (protocollo.torredelgreco@asmepec.it) tutta la documentazione richiesta dall'avviso pubblico.