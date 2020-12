Torre del Greco: focolaio COvid-19 in casa di riposo Per ora si registrato 5 morti tra gli ospiti

Un nuovo focolaio di Covid-19 preoccupa Torre del Greco. Nella casa di riposo per anziani, “il Ricovero della Provvidenza in via Purgatorio, negli ultimi giorni sono morti 5 ospiti.

Nella struttura, dove non si erano registrati contagi durante la prima ondata pandemica, è stato registrato il primo caso di positività al Covid-19 lo scorso 24 novembre.

Ieri l'Asl Napoli 3 Sud ha sottoposto tutti gli ospiti a tamponi, i cui risultati sono attesi nelle prossime ore. I responsabili della struttura sostengono di avere adottato tutte le misure previste per evitare l'espansione del contagio.