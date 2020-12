Torre del Greco: negozi a luci spente per le vittime del Covid L’iniziativa dell’Ascom mostra la vicinanza a chi ha sofferto

Un’iniziativa che vuole rappresentare la vicinanza dei commercianti alle vittime del Covid-19 di Torre del Greco, quella che l’Ascom ha deciso di organizzare per questa sera nella città vesuviana.

Le vetrine dei negozi spegneranno le luci in occasione della giornata dedicata al ricordo e alla preghiera.

In concomitanza con il suono all'unisono delle campane, le vetrine di negozi e delle attività commerciali resteranno spente dalle 19.30 alle 20.

Un segno di solidarietà che si aggiunge alla decisione dell'amministrazione comunale di lasciare al buio le strade del centro e della periferia, staccando la spina alle luminarie del Natale. Alle celebrazioni commemorative organizzate dall'assessorato alla Cultura del Comune di Torre del Greco in collaborazione con il XIII Decanato, sarà presente anche il gonfalone della Regione Campania con la vicepresidente vicario del consiglio regionale, Loredana Raia.

''Torre del Greco - dice la consigliera regionale del Pd - è stata una delle città più colpite della Campania in termini di vittime. Ho conosciuto molte delle famiglie dei deceduti a causa del Covid, in diversi casi conoscevo personalmente le vittime: ognuna con la propria storia, ognuna con la propria terribile sofferenza che si e' consumata senza il conforto di una carezza da parte degli affetti più cari. Nella prima fase della pandemia neanche il rito funebre poteva essere concesso. Difficile in queste condizioni elaborare il lutto per i familiari delle vittime. Oggi parteciperò alle celebrazioni che si terranno a Santa Maria del Popolo e a Santa Maria la Bruna da torrese ma in forma ufficiale, con la presenza del gonfalone della Regione, perché l'ente che rappresento ha voluto prendere parte all'iniziativa per dare un segno tangibile di vicinanza a chi ha maledettamente sofferto in questi mesi''.