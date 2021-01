Rischio neve, aggiornato il piano neve In materia di viabilità completata la riunione e il confronto

Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, al termine della riunione del Comitato operativo per la Viabilita' -ha adottato il decreto di aggiornamento del Piano operativo per la gestione delle emergenze in materia di viabilita' connesse al rischio neve sui tratti stradali e autostradali ricadenti nell'ambito metropolitano (A1, A16, A30, A56, Tangenziale di Napoli zona collinare) per la stagione invernale 2020/2021. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Regione Campania, della Citta' Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli, della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri, del Comando Provinciale Guardia di Finanza, della Sezione Polizia Stradale, del Centro Operativo Autostradale, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, del Servizio Emergenza Sanitaria - 118, dell' Anas, Societa' Autostrade Meridionali, della Societa' Autostrade per l'Italia 6 Tronco - Cassino, Tangenziale di Napoli spa, dell' Interporto Campano spa, dell' Autorita' di Sistema Portuale. Il Piano e' consultabile sul sito web di questa Prefettura al link: http://www.prefettura.it/NAPOLI/contenuti/Piani_di_protezione_ci vile_e_difesa_civile-7303035.htm (