Pasqua blindata e misure di sicurezza straordinarie a Napoli Controlli rigidi su lungomare e strade

Sarà un Pasqua blindata con misure di sicurezza straordinarie a Napoli come in tutta la Campania nei tre giorni di zona rossa scattati ieri e che dureranno fino a domani, giorno di Pasquetta. Non verranno concessi sconti. Tolleranza zero da parte delle forze dell'ordine sia nelle città che nelle aree interne.

Fin dalle prime ore di ieri nuovi presidi delle forze dell’ordine si sono aggiunti per vigilare sul rispetto delle ulteriori restrizioni della zona rossa nazionale scattate in aggiunta a quelle già in vigore.

Poca gente in giro, traffico limitato, nessuno a passeggio ad ammirare i monumenti, scampagnate di pasquetta annullate. Domani entreranno in azione anche i droni per evitare furbate e violazioni. Nulla verrà lasciato al caso.