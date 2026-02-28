Morte Domenico con cuore bruciato: sospesi due dirigenti medici al Monaldi Il primo provvedimento dell'azienda ospedaliera dei colli a Napoli

La notizia ora è ufficiale. L’azienda ospedaliera dei colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. Prosegue intanto per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente.

L’azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge.

"Ribadiamo tutta la vicinanza e il sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringraziamo tutto il personale che ancorché profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalità, dedizione e umanità. Nello stesso tempo, esprimiamo riconoscenza a pazienti e cittadini che hanno manifestato solidarietà e fiducia all’ospedale Monaldi". Martedì intranto l'incidente probatorio e l'autopsia. Sette in totale i medici indagato per omicidio colposo.