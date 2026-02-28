Poggioreale: 19enne tenta la fuga ma si schianta Era in possesso di droga: arrestato

I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 19enne già noto alle forze dell’ordine.

È notte e i militari sono in Vico Case Maione. Davanti a loro una Peugeot 3008. Il carabiniere alza la paletta per fermare la macchina e controllarla. Non si ferma.

A bordo un giovane che continua la sua marcia. Parte l’inseguimento. I carabinieri sono dietro l’autovettura ed attendono si fermi. Poco dopo l’uomo effettua una manovra. Sbaglia e urta una macchina parcheggiata. I militari scendono e lo fermano.

Perquisito, viene trovato in possesso di 2 grammi circa di marijuana. Al controllo risulterà sprovvisto di patente. L’uomo è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.