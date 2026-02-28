Violenza nella notte: 17enne ferito con un fendente alla gamba Il ragazzo sarebbe stato aggredito da alcuni coetanei mentre era in scooter

Un diciassettenne è stato ferito con un’arma da taglio nella notte ad Afragola. L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e 50 in via Pietro Nenni, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile e della stazione locale dopo una segnalazione che indicava la presenza di un ferito.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo stava percorrendo la strada in sella al proprio scooter quando sarebbe stato avvicinato da alcuni coetanei, anch’essi a bordo di motocicli. Il gruppo lo avrebbe inseguito per poi colpirlo con un fendente alla coscia destra.

Il giovane è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Frattamaggiore, dove i medici hanno confermato che non si trova in pericolo di vita.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire la dinamica dell’aggressione, identificare i responsabili e accertare eventuali motivazioni alla base dell’accaduto.