IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le tre carte Le decisioni arbitrali al Var e i giochi da prestigiatore

Quello che è accaduto al Napoli a Bergamo è come il gioco delle tre carte. Prima il rigore assegnato dall'arbitro e tanto messo in dubbio dal VAR da far (facilmente) ricredere il primo.

Poi il presunto fallo di Hojlund su Hien nel quale non sarebbe (come ora viene raccontato) Chiffi a segnalare la presunta irregolarità del napoletano, ma il guardalinee, peraltro frettolosamente (tre secondi) avallato dal VAR.

È esattamente ciò che accade nella suddetta truffa da strada, col "treccartaro" che fa il prestigiatore e due o più complici che gli reggono quello che un gioco non è, perché si perde sempre. E comunque.