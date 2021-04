Un cavallo sbizzarrito in via del Cassano a Secondigliano Borrelli Europa Verde: "Si mette a rischio la sua incolumità e quella degli automobilisti"

“Un cavallo sbizzarrito è stato avvistato lungo via del Cassano a Secondigliano, probabilmente sfuggito al controllo del proprietario. Dal video rilanciato dalla pagina Facebook Secondillyanum – Periferiamonews, sembra giovane e in buono stato di salute, ma c’è da chiedersi da dove sia potuto fuggire. Chi ha tanto spazio, in un centro urbano, da consentirsi di avere un animale impegnativo e di grossa taglia affinché gli venga garantita una dignitosa esistenza? L’anomalo episodio oltre che lasciare adito a legittimi quesiti pone l’accento sui seri rischi per la sicurezza dei residenti. Un cavallo fuori controllo può essere pericolosissimo. Spaventato e disorientato mette a rischio la sua incolumità e quella degli automobilisti. Consegneremo il video alle forze dell’ordine perché effettuino gli opportuni controlli ”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.