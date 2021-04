"No a turismo di serie A e turismo di serie B" Monito di Giovanni Puopolo e Fulvio Martusciello

"No a turismo di serie A e turismo di serie B. Da qualche settimana si parla ripetutamente di vaccini destinati alle isole del golfo o alla costiera Sorrentina, come se solo li ci fosse il turismo. Il turismo delle zone interne vale quanto il turismo delle isole." E' quanto affermano in una nota Giovanni Puopolo e Fulvio Martusciello.

"La provincia di Avellino rappresenta l’area, in assoluto, più ricca per i prodotti tipici di cui i turisti stranieri vanno alla ricerca. In primis l’olio di oliva, alla base della cucina mediterranea, e poi i vini irpini.

Chiediamo che non ci sia alcuna discriminazione e che il turismo che attrae la provincia di Avellino sia trattato alla pari di quello dei grandi attrattori turistici campani."