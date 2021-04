"Fregare il prossimo durante una pandemia è ignobile" Furbetti del vaccino. Borrelli: "Rappresentano l'Italia peggiore"

"Penso il peggio del peggio dei furbetti del vaccino. Quelli che nei modi più disparati tra il lecito e l'illecito hanno ottenuto le dosi pur non avendone scavalcando i più deboli e coloro che hanno rispettato le regole. Fregare il prossimo durante una pandemia è ignobile e per quanto mi riguarda la categoria dei furbetti anche in questa vicenda rappresenta l'Italia peggiore" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.