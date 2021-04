Covid: divieto di accesso alle spiagge fino a maggio a Napoli Prorogata l'ordinanza del sindaco, misure rigide per i trasgressori

È stata prorogata fino al 2 maggio l'ordinanza del sindaco Luigi de Magistris per fronteggiare fenomeni di assembramento sulle strade di accesso alle spiagge della città di Napoli.

È interdetto, fino a quella data, l'accesso in via Franco Alfano, via Ferdinando Russo, alla discesa Gaiola, in via Coroglio, via Nisida e via Marechiaro «laddove le forze dell'ordine ravvisino - si legge nel provvedimento - il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19».

Si raccomanda a tutti i cittadini di «osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina».