Festa abusiva nel bed and breakfast: 17 ragazzi multati Erano tutti senza mascherina e stavano festeggiando un compleanno

Avevano organizzato una festa di compleanno in un bed & breakfast a Napoli. Per questo motivo 17 ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, sono stati sanzionati dai carabinieri del capoluogo campano. I militari sono intervenuti in corso Garibaldi intorno alle 23 a seguito di una segnalazione al 112 dovuta al rumore proveniente da una palazzina. I giovani, tutti senza mascherina, sono stati multati e allontanati. Inoltre, cinque di loro si trovavano fuori dal comune di residenza.