L'isola d'Ischia si avvia a diventare Covid free Verso la conclusione la campagna di immunizzazione delle isole del Golfo di Napoli

Si avvia alla conclusione la campagna di immunizzazione delle isole del Golfo di Napoli voluta dalla Regione Campania. Sabato 22 maggio sarà dato l'annuncio di Ischia "Covid free", ultima delle tre isole dopo Procida e Capri a chiudere la vaccinazione di massa.

Le operazioni sono iniziate il 5 maggio scorso con l'obiettivo di giungere alla conclusione entro alla fine del mese. Obiettivo raggiunto quindi, con un'accelerata decisiva ottenuta anche attraverso la promozione di più "open day" nei due hub vaccinali dell'isola, realizzati nei palazzetti dello sport di Ischia e di Forio.

Nella giornata di oggi, lunedì 17 maggio, è in corso al centro vaccinale di Ischia un open day per 1.000 dosi di vaccino per tutti gli isolani dai 18 anni in su, mentre a Forio iniziano le somministrazioni delle seconde dosi di vaccino Astrazeneca al personale scolastico.A Procida, la più piccola delle isole del golfo, la campagna di vaccinazione di massa è durata 5 giorni, dal 28 aprile al 2 maggio.