De Magistris: "Le mascherine all'aperto fanno ora più male che bene" Il sindaco di Napoli: "In questo momento sono controproducenti per altre patologie"

«Sono assolutamente favorevole già da oggi a togliere le mascherine all'aperto, perché credo che in questo momento sia veramente inutile se non controproducente per altre patologie». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a “L'aria che tira" su La7.

Alla domanda se l'utilizzo delle mascherine fosse un ennesimo tema di contrapposizione con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha già annunciato l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto per tutta l'estate, de Magistris, ha risposto: «Facciamo decidere al Governo. La pandemia è mondiale, la Corte Costituzionale ha precisato che la materia è del Governo, il Governo ha alle spalle la comunità scientifica, prenda le decisioni e le faccia rispettare. Se qualcuno si discosta viola la legge».