Movida Napoli, il tar respinge il ricorso dei locali: è legittimo Per i giudici la chiusura anticipata dei locali è adeguata vista l'emergenza

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione dell'ordinanza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che limita gli orari di apertura dei baretti che disponeva la chiusura dei locali in cinque aree cittadine alle 2 il venerdì e il sabato e all'1 negli altri giorni della settimana per quattro mesi a partire da giovedì 17 febbraio. Per i giudici della V sezione del tar l'ordinanza è legittima, considerata la situazione di emergenza.

Per il Tar "il pincipio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti tale comunque da poter essere sostenuto dal destinatario e ritiene che la limitazione oraria appare rispondere al canone di proporzionalità poiché in potenza idonea a conseguire l'obiettivo prefissato".