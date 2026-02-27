Tavolo centrodestra a Napoli in vista delle Comunali "Esito positivo: si punterà su profili migliori"

Prove di compattezza nel centrodestra napoletano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Si è svolto nel capoluogo partenopeo un tavolo politico che ha visto riuniti i segretari provinciali dei principali partiti della coalizione, con un confronto definito dai partecipanti “positivo” e orientato alla costruzione di un percorso unitario.

Al tavolo hanno preso parte Marta Schifone, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Franco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia, Gianluca Cantalamessa, segretario provinciale della Lega a Napoli, e Riccardo Guarino, segretario provinciale di Noi Moderati.

Al centro della riunione, le prossime elezioni amministrative nei Comuni della provincia di Napoli. I rappresentanti delle forze politiche hanno condiviso la volontà di presentarsi uniti in tutti i territori interessati dal voto, lavorando all’individuazione di candidature ritenute autorevoli e rappresentative delle realtà locali.

Secondo quanto comunicato in una nota congiunta dai coordinatori provinciali, l’obiettivo è quello di costruire una proposta politica coesa e competitiva, puntando su “profili migliori” capaci di interpretare le esigenze delle comunità e di offrire un’alternativa amministrativa solida.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema del prossimo referendum sulla giustizia. Anche su questo fronte, le forze del centrodestra hanno espresso l’intenzione di fare fronte comune per promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, sottolineando la rilevanza dell’appuntamento referendario.