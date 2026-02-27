Stroke Unit Ospedale del Mare ottiene livello "Diamond" E' il massimo livello per la qualità e tempestività nella gestione dell'ictus

Nuovo importante riconoscimento internazionale per la sanità napoletana. La Stroke Unit dell’Ospedale del Mare ha ottenuto il massimo livello, Diamond, nell’ambito degli Eso-Angels Awards per il terzo trimestre 2025, riservato alle strutture dotate di Stroke Unit che si distinguono per qualità e tempestività nella gestione dell’ictus.

A comunicarlo è l’ASL Napoli 1 Centro, di cui l’ospedale fa parte. Il riconoscimento viene assegnato dall’European Stroke Organization insieme alla Angels Initiative alle équipe che raggiungono standard elevatissimi nel trattamento dell’ictus ischemico, in particolare per quanto riguarda la rapidità della trombolisi e l’efficienza dei percorsi clinico-assistenziali.

Eccellenza nella gestione dell’ictus

Il livello Diamond è stato attribuito alle équipe di Neuroradiologia, diretta da Vincenzo D’Agostino, e di Neurologia, diretta da Mauro Idone, per aver dimostrato «un’eccellente gestione dell’ictus, in particolare nella tempestività del trattamento con trombolisi e nell’ottimizzazione dei percorsi di cura», elementi fondamentali per ridurre la disabilità e salvare vite umane.

Come ricorda l’Asl Napoli 1 Centro, nel caso dell’ictus il fattore tempo è decisivo: ogni minuto perso equivale alla morte di milioni di neuroni. Proprio per questo, la capacità organizzativa e la prontezza operativa rappresentano parametri chiave nella valutazione internazionale.

Il riconoscimento certifica che la struttura ha raggiunto livelli di eccellenza nell’organizzazione interna, nella gestione dei casi clinici e nei risultati di cura. L’Unità operativa complessa di Neurologia e quella di Neuroradiologia Interventistica garantiscono infatti un’attività h24, accogliendo pazienti provenienti da tutta Napoli e dalla provincia.

Le dichiarazioni

«Questo premio così importante – dichiara la direttrice sanitaria Maria Corvino – rappresenta motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti noi. Conferma il ruolo strategico dell’Ospedale del Mare nella rete stroke regionale e rappresenta un modello di riferimento per l’organizzazione dell’emergenza-ictus in Campania».

Sulla stessa linea il direttore generale Gaetano Gubitosa: «Ringrazio tutto il personale coinvolto per l’impegno e la professionalità. La tempestività e la qualità delle cure sono fondamentali per salvare vite e ridurre le disabilità. Siamo onorati di poter offrire ai nostri pazienti un trattamento di alta qualità e di essere riconosciuti a livello internazionale per la nostra eccellenza».