Napoli, municipalità collinare: aiuole in totale abbandono L'ennesima denuncia di Gennaro Capodanno

"Tempo addietro – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -, nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, erano state adottate con grande enfasi, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale, alcune aiuole pubbliche, affidate a privati in base a un'apposita convenzione varata dal Comune di Napoli. Nel tempo, in particolare, furono oggetto di adozione anche le aiuole poste in alcune tra le più importanti piazze della zona, quelle di piazza Medaglie d'Oro, di piazza degli Artisti e di piazza Vanvitelli.

Ma - afferma Capodanno - evidentemente quell’affidamento delle aree comunali a verde non ha dato sempre i frutti sperati, al punto che diverse aiuole, prive della necessaria manutenzione ordinaria, sono poi diventate ricettacoli di rifiuti, dove si può trovare di tutto, principalmente cartacce, lattine e bottiglie vuote oppure sono diventate delle vere proprie savane con erbacce che le infestano nella quasi totalità, come accade, a un'aiuola posta in piazza Vanvitelli. Il tutto favorito dalla palese assenza dei necessari interventi anche da parte degli uffici preposti.

Peraltro - puntualizza Capodanno – alcune aiuole risultano ancora affidate a ditte che hanno chiuso da tempo la propria attività, come accade per l'aiuola posta all'incrocio tra via Tino di Camaino e via Sebastiano Conca, al centro della quale si trova un bellissimo esemplare di fitolacca, gemello di quello posto a pochi passi in piazza degli Artisti, dichiarato quest'ultimo albero monumentale ma da tempo in stato d'abbandono e recintato.

Di certo se questo esperimento non ha raggiunto gli obiettivi annunciati, come oramai è sotto gli occhi di tutti – aggiunge Capodanno –, significa che qualcosa non ha funzionato e che sarebbe stato meglio assicurarsi per tempo che coloro che avevano chiesto l’affidamento fossero nella materiale possibilità di ottemperare alle condizioni elencate nella convenzione, nella quale, peraltro, è prevista anche la revoca dell’autorizzazione nel caso che l’affidatario non ottemperi al progetto di sistemazione dell’area a verde."

Capodanno, invita gli uffici comunali competenti a intervenire al fine di ripristinare il poco verde pubblico a disposizione dei circa 120mila residenti della municipalità collinare, anche realizzando un censimento aggiornato delle aiuole affidate, revocando gli affidamenti nel caso che non vengano rispettate le condizioni previste nell'apposita convenzione.