"Prenditi cura di me", stasera su Ottochannel Tv la prima puntata del reality Alle ore 21 la prima puntata con tutti i provini dei candidati concorrenti

E’ la sera del debutto. Quella attesa da settimane e che vedrà schierati in tv, tutti insieme, in 90 minuti di emozioni, racconti e selezioni, i candidati concorrenti e giudici coach di un reality, che porta per la prima volta sugli schermi la psicoterapia, quale ingrediente essenziale dello stare bene. Ma anche notizie e consigli su benessere, diete, fitness, rimedi naturali e i suggerimenti degli esperti su psicoterapia alimentazione e sport per raggiungere il benessere fisico e psicologico. Stasera alle ore 21 su Ottochannel tv, canale 696 e in streaming su www.ottochannel.tv, andrà in onda la prima puntata di “Prenditi Cura di Me”, il format tv, ideato da Massimiliano Gaudino. Una prima serata per una prima puntata, che racconterà le prime due giornate di casting, presentando tutti i candidati, che hanno raggiunto il Caravaggio Sporting Village di Napoli per prendere parte a questa nuova straordinaria avventura televisiva. Un modo nuovo di fare tv, coinvolgente, appassionante, dedicato esclusivamente alla persona, in cui il telespettatore imparerà ad affezionarsi e conoscere i quattro giudici coach, che traghetteranno i concorrenti nel cambiamento fisico e mentale. Massimiliano Gaudino, ideatore del reality, seguirà i concorrenti in un percorso psicoterapico, Assia Venturelli in quello nutrizionale e Francesco Pappadia nel fitness. A fare gli onori di casa Rosanna Vigorito, proprietaria con sua sorella di Valentina del Villaggio dello Sport di via Terracina a Fuorigrotta, che ha consentito alle telecamere di Ottochannel di registrare le puntate del reality, che ha il sapore del riscatto e della rigenerazione mentale e fisica. “Sono emozionato - spiega Gaudino -. Stasera vedremo il risultato televisivo delle prime due giornate di casting, grazie alle quali abbiamo avuto modo di incontrare tantissime persone. Sto rivivendo in queste ore tutte le emozioni che ogni candidato ha voluto donarci, e sono davvero felice di essere riuscito con il team di Ottochannel e gli altri coach, e anche con lo staff del Caravaggio che ci ha accolto, a realizzare un format che è davvero dedicato alla cura della persona. Portare la psicoterapia in tv è stata una sfida ambiziosa. Nel registrare le puntate è stato bello vedere come dolori e gioie condivise, esperienze vissute e raccontate siano il filo rosso che tiene insieme il portato umano di ognuno di noi. Ci auguriamo che questo format emozioni i telespettatori e riesca a coinvolgersi in un modo nuovo di vivere e sentire la vita. Sono felice di aver portato in tv la bellezza della psicoterapia, il suo valore rassicurante e rigenerante. Sono felice di essere anche nella veste di coach televisivo rassicurante e di aver creato quel clima disteso che ha messo ognuno a proprio agio. Credo che in tv vedrete qualcosa di potente e al tempo stesso fruibile e familiare”.