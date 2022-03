"Prenditi cura di me", il reality delle emozioni vince la sfida in tv Sorrisi, fragilità, dolori importanti e tanta voglia di raccontarsi, tutto su Ottochannel Tv

Lacrime, sorrisi, curiosità, gioia e dolori importanti e condivisi. E poi le storie di persone come tante, che hanno avuto il coraggio di arrivare in tv, con tutta la straordinaria carica emotiva, che ha il sapore delle storie vere. Effetto reality, tutto in una sera su Ottochannel Tv, canale 696. Ieri sera è andata in onda la prima puntata del format, ideato da Massimiliano Gaudino, dedicato al benessere psicofisico. “Prenditi Cura di Me”, il titolo del programma, che ha visto schierati in prima serata i 50 circa candidati concorrenti, che hanno preso parte alla due giorni di casting. La location è di quelle d’eccezione: il Caravaggio Sporting Village di Napoli, che si è trasformato in set televisivo. Un momento speciale per la tv della Campania, che con questo nuovo programma vuole proporre un reality divertente, innovativo, coinvolgente e, perché no, curativo. Quattro i giudici del reality: Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio, Massimiliano Gaudino, psicoterapeuta e ideatore del programma tv, Assia Venturelli, nutrizionista e Francesco Pappadia, personal trainer. “Siamo orgogliosi di questo progetto, che ci rende sempre più protagonisti del panorama televisivo campano - spiega il direttore di Ottochannel tv Pierluigi Melillo -. Un format nuovo che, ci auguriamo, sarà foriero di nuovi importanti traguardi televisivi. Un plauso speciale ai colleghi impegnati, ai quattro coach e a tutti i candidati concorrenti, che ieri sono stati protagonisti in tv”. Il programma, condotto da Simonetta Ieppariello, ieri sera ha trasportato all’applauso, all’emozione, alla condivisione di riflessioni ed esperienze importanti. Nel corso della serata, non sono mancati incredibili colpi di scena, che hanno scatenato reazioni impreviste di giudici e partecipanti.

Emozionatio l’ideatore del reality, lo scrittore Massimiliano Gaudino, che ha trascinato all’applauso in molti momenti clou del programma. “E’ stato affascinante rivedere in tv tutta la straordinaria carica emotiva di ogni casting. Siamo grati a tutti i candidati, che hanno preso parte ai provini, e possiamo già anticipare che in ogni puntata sarà un crescendo di emozioni. Noi giudici stessi ci siamo emozionati in molti momenti cruciali di ogni puntata. Mi ha colpito come in questi provini sia stato possibile riuscire ad assistere alla straordinaria voglia di raccontarsi ed affidarsi dei candidati. E’ un momento sottarco particolare, forse proprio la condivisione, il contatto umano, il confronto diventano strumenti essenziali per imparare a prendersi cura di sè. Ringrazio anche il team di Ottochannel per aver dato il meglio per realizzare questo progetto”.

“Sono sempre stata convinta della necessità di garantire nel nostro Caravaggio una programmazione sempre attenta alla salute mentale e fisica dei nostri clienti - spiega Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio e super coach del reality “Prenditi cura di me”. “Mente e Corpo” è stato un corso che già qualche anno fa avevamo proposto nel nostro centro, con il dottore Gaudino. Questo programma tv declina ogni forma del benessere psicofisico, suggerendo ai telespettori e concorrenti strade e percorsi di rinascita. Ci auguriamo che sia piaciuto a chi ci ha seguito da casa e che sia riuscito a trasmettere anche le nostre emozioni, che sono state tante”.