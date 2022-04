Dopo due anni di stop, torna a Napoli quattro zampe in fiera La due giorni pet friendly più famosa d’Italia in versione indoor

Sabato 9 e domenica 10 aprile, la città campana ospita la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia in versione indoor. Informazione e formazione, incontro con le aziende, sport e sfilate con propri animali.

Sarà la Mostra D’oltremare ad ospitarla nel weekend del 9 e 10 aprile. L’area commerciale si svilupperà nei 2 padiglioni, mentre le attività sportive, prenderanno forma nella splendida cornice del parco della Mostra.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, sfilare col proprio cane, scattare selfie per trascorrere due giornate di condivisione e divertimento.

Quest’anno saranno numerose le attività sportive proposte dai vari centri cinofili coinvolti: dal cani-cross all’attivazione mentale, dalla rally o all’hoopers, dalla ricerca tartufo alla ricerca persone disperse, dallo splash dog all’agility dog, dal disc dog alla puppy class, insomma, tante attività per tutti i gusti!

Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter, una vera e propria passerella che darà grande visibilità alle “marche più in” del momento. Un momento dedicato ai quattro zampe di classe e ai proprietari più ‘sofisticati’.

E per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet! E contro il randagismo in fiera ci sarà il pullman della ASL che installerà gratuitamente i microchip ai cani.