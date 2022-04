I sette palazzi, a Scampia, invasi dai rifiuti e la protesta dei residenti La periferia di Napoli sempre più in condizioni degrado a causa dell’abbandono e dell’inciviltà

“Ho deciso di contattarla perché siamo in tanti a reclamare ma nessuno ha il coraggio di denunciare per timore di subire ripercussioni. Qui siamo abbandonati tra rifiuti che vengono a scaricare anche di notte e da altre zone.”- è l’appello di un cittadino rivolto al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo chiesto ad Asia di intervenire effettuando delle bonifiche. Occorre però sorvegliare l’area per prevenire gli sversamenti e cogliere in flagrante gli incivili e gli inquinatori. Per fare in modo che le cose mutino davvero, c’è bisogno che si cambi mentalità e che la gente decida di denunciare e di metterci la faccia perché solo attraverso una piena collaborazione tra Istituzioni e cittadinanza si possono apportare migliorie concrete e durature. “- le parole di Borrelli