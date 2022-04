"Scaricano rifiuti di ogni genere. Beccati e filmati da cittadino coraggioso" I due hanno ricaricato in auto i sacchi neri e sono scappati

“Un cittadino becca coppia di persone mentre getta rifiuti di ogni genere, tra l’altro alcuni stipati nei sacchi neri, ormai illegali, in un cassonetto dell’indifferenziata posto in via Carducci fronte strada. Fortunatamente il cittadino è prontamente intervenuto e, armato di cellulare per riprendere la scena, ha chiesto alla coppia in auto di riprendersi i rifiuti appena gettati, differenziarli e gettarli correttamente nei cassonetti della raccolta differenziata, che si trovavano poco più avanti. I due, presi probabilmente alla sprovvista, hanno ricaricato i sacchi in auto, fortunatamente, per poi allontanarsi. Voglio congratularmi personalmente con la persona che ha fermato una coppia all’opera e ci ha inviato il video registrato. Un segnale decisamente positivo a dimostrazione che la cittadinanza sta iniziando a reagire. Questa è la strada giusta da seguire, perché correggere i nostri comportamenti sbagliati è fondamentale per costruire un futuro migliore, una città più pulita e delle generazioni future più rispettose verso l’ambiente”. Così il Consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.