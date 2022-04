Napoli, svolta per Molo San Vincenzo: prima dell'estate aprirà la passeggiata Firmato l'accordo tecnico. Manfredi: "Investiremo molto su quest'area per il turismo e per i giovani

Consentire i primi accessi da parte della cittadinanza al Molo San Vincenzo prima dell'estate. E' questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che oggi ha firmato un accordo tecnico con la Marina Militare e con l'Autorita' portuale a cui seguira' un accordo 'amministrativo' che definira' le modalita' di finanziamento dei progetti e la responsabilita' dell'area per poi avviare i lavori.

''Oggi e' una giornata importante - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi, a margine di un appuntamento sul digitale - perche' firmiamo l'accordo tecnico cioe' la definizione del percorso di accesso e delle modalita', una questione che era ferma da oltre dieci anni e che siamo riusciti in tempi molto rapidi a sbloccare grazie a una grande determinazione dell'amministrazione comunale e alla grande collaborazione con la Marina Militare e con l'Autorita' portuale. A breve poi firmeremo l'accordo amministrativo e poi bisognera' fare dei lavori abbastanza significativi per realizzare il percorso di accesso, ma ci auguriamo che prima dell'estate sara' possibile organizzare le prima visite per i cittadini che cosi' inizieranno a riappropriarsi di uno spazio pubblico fondamentale per la nostra idea di citta'''.

Un dialogo avviato da tempo con la Marina Militare, come ha confermato l'ammiraglio Giuseppe Abbamonte. L'Ispettore capo, che ieri hapartecipato alla giornata del mare, ha sottolineato che "rimane la parte più burocratica ma stiamo procedendo molto bene. Stiamo prevedendo una passeggiata, un modo per raggiungere il Molo San Vincenzo senza interferire con le attività della base della Marina Militare e su questo abbiamo trovato una accordo che sarà una vittoria per tutti".

Il primo cittadino ha spiegato che il Molo San Vincenzo ''oltre a rappresentare un luogo simbolico per Napoli e' anche un'area su cui abbiamo intenzione di investire sia sulla portualita' di alto livello realizzando un approdo per i maxi yacht di cui c'e' bisogno in citta' per portare un turismo di alto livello e dunque economia, sia per creare spazi pubblici dove i cittadini e anche i giovani possano trascorrere il tempo, collegando il Molo all'area portuale, al Molo Beverello, a piazza Municipio, di cui e' il naturale prolungamento, e a Palazzo Reale''.