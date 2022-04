"A passeggio sui binari. Vesuviana ferma per 30 minuti per Sorrento. Assurdo" Lo sfogo del presidente Eva De Gregorio

"Follia sua o della nostra società che gli consente di stare fuori di testa e liberamente interrompere un servizio pubblico?

Sì perché la stessa persona di tre giorni fa oggi lo ha fatto di nuovo. Intorno alle 16 camminava sui binari. Circolazione bloccata per 30 minuti sulla vesuviana per Sorrento. Ancora una volta le forze dell’ordine lo hanno preso. Lo rilasceranno di nuovo? Domani ce lo ritroviamo ancora lì?". Così il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio in un post sulla sua pagina socia.