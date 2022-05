L'evento Sport e Salute a Casalnuovo, Vigorito: "Ripartire dai bambini" Prima edizione di "Vivo" tra benessere, calcio e prevenzione

A Casalnuovo prima edizione di “Vivo”, l'evento di Sport e Salute organizzato dall’associazione Merydiana con il patrocinio della Presidenza del Consiglio del Comune di Casalnuovo di Napoli.

Una giornata di sport gratuito per i bambini delle scuole calcio, anche dei paesi limitrofi, e per sensibilizzare alla pratica del benessere, impreziosita dalla presenza del presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito e di due tra i calciatori giallorossi tra i più rappresentativi, Glik e Letizia.

La giornata è iniziata alle 10 con lezioni di zumba, pilates, group boxing. Contemporaneamente si sono svolti tornei di calcio e attività all’aperto per i più piccoli, mentre in una palestra adiacente sono stati allestiti una serie di box con visite di prevenzione gratuite.

“Da mesi lavoriamo alla realizzazione di questo progetto – ha dichiarato Katia Iorio, presidente del consiglio comunale di Casalnuovo – dopo lo stop forzato per il lockdown volevamo dare un forte segnale di ripartenza e farlo con un'eccellenza come il Benevento Calcio per noi è motivo di orgoglio”.

“E' bello poter lanciare questi messaggi soprattutto con i più piccoli – il pensiero del presidente Vigorito - Condividere con loro momenti di aggregazione, correndo spensierati dietro un pallone è una cosa che appaga anche di momenti poco piacevoli come perdere una partita di calcio”.

“Siamo super emozionati per questa prima edizione della kermesse - ha aggiunto Maria D’Ambrosio, presidente dell’associazione Merydiana - abbiamo aperto le prenotazioni on line solo nei giorni scorsi e devo dire che è stato un vero successo”.