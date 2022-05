Convegno: Trent'anni dalle stragi e dal primo scioglimento di Torre Annunziata L'iniziativa promossa dal comitato di liberazione dalla camorra e dal malaffare Area sud di Napoli

A trent'anni dalle stragi mafiose di Capaci e di via d'Amelio e dal primo scioglimento del Comune di Torre Annunziata per infiltrazioni mafiose: A che punto è la lotta alle mafie?. L'iniziativa è organizzata e promossa dal Comitato di Liberazione dalla camorra e dal malaffare Area Sud di Napoli e si terrà, il 23 maggio 2022 ore 18, presso il Teatro Don Casa Salesiana, via Margherita di Savoia, 22 - Torre Annunziata. Una riflessione a più voci e non a caso a Torre Annunziata, Comune nuovamente sciolto per infiltrazioni mafiose. Ne discutono: il senatore Sandro Ruotolo, il presidente del Tribunale di Torre Annunziata Ernesto Aghina, il già senatore e vice sindaco per pochi mesi di Torre Annunziata Lorenzo Diana, il professore Marcello Ravveduto e il Referente di Libera Campania Mariano di Palma.