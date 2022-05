A Castellammare di Stabia nella Parrocchia di S. Antonio un mese di appuntamenti Per i fedeli devoti al Santo Patrono ecco tutti gli appuntamenti del mese di giugno

La Parrocchia di Sant’Antonio di Padova di Castellammare di Stabia si prepara a vivere un mese intenso di vita comunitaria e spirituale, incontri ed appuntamenti in onore del Santo Patrono. “Veniamo da un periodo complicato e desideriamo recuperare soprattutto le relazioni tra noi. Giugno è un mese in cui, attraverso una serie di proposte unitarie, vogliamo riscoprire la gioia di essere una Comunità, incontrare tutti senza alcuna esclusione. Ci mettiamo alla scuola del Santo Patrono S. Antonio. Sono programmate iniziative per tutte le fasce d’età, il programma di quest’anno è molto dettagliato, ricco di celebrazioni, incontri e spuinti di riflessione” spiega il parroco Don Catello Malafronte.

Il programma è suddiviso in due momenti, dal 1 al 12 giugno è prevista la tredicina del Santo, nello specifico: mercoledì 1 giugno celebrazione eucaristica e intronizzazione della statua del santo, si prosegue giovedì 2 giugno, con l’escursione al Faito insieme ai giovani ucraini della scuola parrocchiale di lingua italiana. Venerdì 3 giugno e per tutto il weekend, i Gen Verde animeranno le giornate con laboratori pratici e spettacoli musicali. Fissata per sabato 4 giugno, in serata, la Veglia di Pentescoste. Un momento speciale sarà dedicato ai giovani maturandi, giovedì 9 giugno, con una celebrazione presieduta da Mons. Sebastiao Bandeira, Vescovo di Coroatà in amazzonia. Venerdì 10 giugno, giornata del perdono, interamente dedicata alle confessioni. Si chiude domenica 12 giugno, con la santa messa presieduta da p. Luigi Ortaglio o.f.m., Vicario Giudiziale Tribunale Ecclesiastico interdiocesano Partenopeo e celebrazione del transito del santo.

La seconda parte del programma, prende il via Lunedì 13 giugno, con la festa di Sant’antonio di Padova, fissate numerose celebrazioni dal mattino alla sera, nel pomeriggio si svolgerà una breve processione del Santo Patrono all’interno del campo sportivo con la santa messa presieduta da Mons. Francesco Alfano.

Il mese della comunità lascia spazio anche alla cultura con la presentazione del libro “Il contributo di castellammare di stabia alla beatificazione di padre pio” in programma giovedi 23 giugno alla presenza di Don Paolo Cecere. e Mons. Alfano. Gli ultimi due appuntamenti previsti sono domenica 26 giugno, con la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuliano Frigeni, Vescovo di parintins in Amazzonia e giovedi 30 giugno con la santa messa che terminerà con la reposizione della statua del santo nella sua cappella.