Guido Fiorentino unico campano nominato da Mattarella cavaliere del lavoro Il Ceo del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento è tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro

Guido Fiorentino, Presidente e Amministratore Delegato del Grande Hotel Excelsior Vittoria SpA, è stato nominato a cavaliere del lavoro. Fiorentino è l'unico campano tra i 25 neonominati cavalieri (per il settore servizi turistici e alberghieri) dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari Stefano Patuanelli.

Fiorentino lavora nell'azienda dal 1999 trasformandola da impresa familiare in una realtà a dimensione manageriale trasformandola in una realtà d'eccellenza del made in Italy. L'Excelsior, nel cuore della Città del Tasso, dà lavoro a 120 dipendenti. Fiorentino dal 2012 è membro dell’Executive Committee della Leading Hotel of the World, l’associazione internazionale di alberghi di lusso con 400 associati in 80 Paesi.